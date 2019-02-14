شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الداخلية بأقدام أهلاوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الداخلية والجونة بتقدم فريق الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حالياً على استاد كلية الشرطة، فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة بهدف فى الدقيقة 20 وتعادل أحمد بحبح للداخلية فى الدقيقة 22، ثم أضاف أكرم توفيق الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بتقدم الجونة 2-1 .

وسجل هدفى الجونة الثنائى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق المعاران من الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 وسجل لاعبيه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 31 هدفا ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

أهداف الجونة والداخلية