شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يلتقى مديرى مديريات الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، مديرى مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة والتى تضمنت مناقشة الخطط الاستثمارية لمراكز الشباب، ومشاريع اكتشاف الموهوبين فى مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء لطرح بعض التحديات التى تواجه المديريات فى تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.



الوزير فى جلسة مع مديرى مديريات الشباب و الرياضة

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الفترة المقبلة ستشهد توسع الوزارة فى تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، مشيراً إلى أن تلك المراكز هى القاعدة الأساسية والرئيسية فى تنفيذ برامج الوزارة لزيادة عدد المشاركين فى البرامج والفعاليات المختلفة.

وأكد "صبحى" أهمية تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من ذلك التطوير والذى يهدف لتحويلها إلى منشآت جاذبه لكافة فئات المجتمع، مشيراً الى أهمية دور مديري المديريات في الحفاظ على الخطط والبرامج التي تستهدفها الوزارة لتطوير الحركة الرياضية والشبابية في المحافظات .



مساعدى وزير الرياضة

وشدد أشرف صبحى على أهمية إدارة المنشآت بفكر استثمارى يحقق عوائد مالية تناسب المرحلة الراهنة، لضمان الحفاظ على المنشآت وتطويرها وزيادة مواردها المختلفة ، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تعوق تنفيذ إستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.



مديرى مديريات الشباب و الرياضة

حضر اللقاء مساعدو وزير الشباب والرياضة ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.