سوبر كورة يكشف أول عقوبة من مجلس الزمالك بعد السقوط الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشر مجلس إدارة نادى الزمالك عن أنيابه بعد السقوط الثانى فى مباريات الفريق الأبيض الأفريقية، بالتعادل مع نصر حسين داى الجزائرى مساء الأربعاء بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية. لمعرفة العقوبة الصادرة من مجلس الزمالك تجاه اللاعبين أضغط هنا :

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