الزمالك في المجموعات.. مسيرة ناجحة مع البرتغالي.. صعود بـ6 نقاط.. و4 اخفاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري وتقديم الفريق الأبيض نتائج مميزة في البطولة المحلية، إلا أن رفاق المدرب كريستيان جروس حققوا بداية سلبية في بطولة الكونفدرالية بعد مرور جولتين.

الزمالك والمتواجد في المجموعة الرابعة رفقة فرق جورماهيا الكيني وبترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري، حقق نقطة وحيدة من جولتين بعد الخسارة في المباراة الأولى من بطل كينيا بنتيجة (4-2)، والتعادل أمام بطل الجزائر في القاهرة (1-1).

ورغم البداية السلبية التي حققها الزمالك إلا أن ابناء القلعة البيضاء لا يزالوا أمام فرصة التعويض خاصة أن المباراة المقبلة ستقام على أرضه وبين جماهيره عندما يستضيف بترو أتليتكو في 24 من الشهر الجاري ضمن حسابات المرحلة الثالثة.

جروس والذي يقدم موسمًا رائعًا مع الزمالك على المستوى المحلي لديه الإمكانية في التعويض لاستكمال المشوار الإفريقي بجانب محو النتائج السلبية للأبيض في آخر عشرة أعوام على المستوى القاري حيث اكتفى الأبيض بالوصول للنهائي كانت في مناسبة واحدة وتحديدًا في نسخة 2016 بدوري أبطال إفريقيا.

- مسيرة رائعة مع البرتغالي

في نسخة 2015 من بطولة الكونفدرالية وتحديدًا وقت حقبة المدرب البرتغالي جوسفالدو فييرا حقق الزمالك انطلاقة رائعة في دور المجموعات من خلال الفوز في خمس مباريات مقابل خسارة وحيدة.

الزمالك فاز على الصفاقسي (1-0) ثم كرر فوزه في جنوب إفريقيا (2-1) أمام أولاندو بايرتس، كما حقق الأبيض انتصاره الثالث بالفوز على ليوبار الكونغولي (2-0).

وفي الجولة الرابعة، كتب ليوبار هزيمة الزمالك الأولى بالفوز عليه (1-0) إلا أن الأبيض عاد للانتصارت بالفوز على الصفاقسي في تونس (3-1) ثم أولارندو (4-1) في الجولة الأخيرة.

الزمالك وصل إلى نصف النهائي قبل أن يودع بعد الخسارة من النم الساحلي (5-4) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- صعود بـ6 نقاط

في نسخة 2016 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، صعد الزمالك إلى دور نصف النهائي مستغلا إقصاء وفاق سطيف من دور المجموعات ليستغل الأبيض الموقف من خلال فوزه في مناسبتين أمام أنيمبا النيجيري بنتيجة واحدة وهيّ (1-0)، قبل أن يخسر الأبيض مرتين أيضًا من صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في القاهرة وبهدف دون رد في جنوب إفريقيا.

وشهدت هذه النسخة وصول الزمالك إلى المباراة النهاية عقب اجتيازه عقبة الوداد البيضاوي المغربي قبل أن يخسر الأبيض البطولة في المباراة النهائي على يد صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- 4 اخفاقات

خلال أربع نسخ إفريقية وتحديدًا في دوري أبطال إفريقيا فشل الزمالك في عبور دور المجموعات نسخ (2012 - 2013 -2014 -2017).

في نسخة 2012، لم يحقق الزمالك أي فوز خلال 6 مباريات بعدما خسر أربع مباريات مقابل تعادلين أمام تشيلسي الغاني والأهلي في الجولتين الخامسة والسادسة.

وفي النسخة التالية، ودع الزمالك أيضًا دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث برصيد سبع نقاط جمعها بفوزين أمام ليوبار وأورلاندو مقابل تعادل أمام الأهلي وثلاث هزائم.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، تذيل الزمالك ترتيب مجموعته بأربع نقاط جمعها بفوز وحيد كان أمام الهلال وتعادل أمام مازيمبي مقابل أربع هزائم.

وفي آخر مشاركة بدوري أبطال إفريقيا وتحديدًا في نسخة 2017، ودّع الزمالك أيضًا منافسات دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث برصيد ست نقاط ليأتي خلف اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.