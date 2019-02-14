رسميًا | نابولي يعلن رحيل أسطورته ماريك هامسيك

أكد نادي نابولي في بيان رسمي رحيل لاعب وسطه الدولي السلوفاكي “ماريك هامسيك” إلى نادي داليان يفانج الصيني، اليوم الخميس، في واحدة من أكبر مفاجآت الميركاتو الشتوي 2019.

ونفى وكيل أعمال اللاعب في وقت سابق من الشهر الماضي، إمكانية رحيل هامسيك إلى الصين ومواصلته مع نابولي حتى السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية، ومن ثم العودة إلى فريق طفولته في سلوفاكيا للعب معه سنة قبل اعتزال المستديرة.

لكن يبدو أن العرض المالي المقدم من النادي الصيني جعل هامسيك يُغير رأيه في الاستمرار مع نابولي للموسم الـ 13 على التوالي.

وتحدث رئيس نابولي “أوريليو دي لورينتيس” عن حقيقة رحيل هامسيك، أثناء تواجده في مدينة زيوريخ السويسرية، ظهر اليوم، قبل ساعات من مباراة الفريق في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال أوريليو “هامسيك رحل عن نابولي ليلة أمس الاربعاء، أصبح لاعبًا لنادي داليان يفانج. هل هو وداع أم إلى لقاء قريب؟ ذلك يعتمد عليه. آمل أن يعود لنا عندما يتوقف الموسم الصيني. في الوقت الحالي، إنه أمر أمر غير رسمي”.

وأضاف دي لورينتس “تم التوصل إلى اتفاق مع نادي داليان الصيني. أتمنى السعادة لماريك هامسيك في الصين، وستكون أبواب نابولي مفتوحة دائمًا أمامه”.

وكلف رحيل صاحب الـ 31 عن ملعب السان باولو مبلغ 20 مليون يورو، بعدما وافق على توقيع عقد مدته 3 مواسم نظير 27 مليون يورو، بواقع 8.5 مليون يورو في السنة الواحدة. ماريك هامسيك أسطورة سلوفاكيا ونابولي (صور: Getty)