وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي في الأهلي

يستكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزهبشكل تدريجي للمشاركة في المباريات الرسمية.
وبدأ سليمان، مرحلة جديدة من التأهيل وذلك من
وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت بالجزائر.
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