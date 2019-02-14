المدرب العام للإسماعيلي: مباراة النجوم لا تقبل القسمة على اثنين

قال محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن مباراة النجوم صعبة للغاية، لأنها لا تقبل القسمة على اثنين بسبب فارق النقاط بين الفريقين قريبفي الدوري.
ويلتقى الفريقان بعد غدٍ، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وأضاف أبو جريشة، أننا درسنا
ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.
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