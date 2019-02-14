لاسارتي يتسلم تقريرًا عن المستبعدين في الأهلي

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تقريرًا شاملًا عن حالة اللاعبين الذين غابوا عن رحلة الفريق الأخيرة تنزانيا،

ويشتمل التقرير على حالة اللاعبين غير المقيدين في القائمة الأفريقية والغائبين بسبب الإصابات.

ويرغب لاسارتي في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، بسبب ضغط المباريات ما بين البطولات المحلية والبطولة الأفريقية.

كما يطمئن المدير الفني على حالة الثنائي سعد سمير وأحمد حمودي، بعد غيابهما عن السفر مع الفريق بسبب الإصابة.