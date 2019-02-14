اليوم .. كوكا والنني في اختبار صعب بالدوري الأوروبي

تنطلق اليوم الخميس، العديد من المباريات المهمة فى بطولة الدورى الأوروبى وأبرزها آرسنال "محمد النني" وباتي بوريسوف، ضمن منافسات دور الـ 32، وأوليمبياكوس "أحمد حسن كوكا" مع دينامو كييف.

أوليمبياكوس × دينامو كييف

يلتقي أوليمبياكوس المحترف ضمن صفوفه النجم المصري "أحمد حسن كوكا" أمام دينامو كييف، في الساعة الثامنة مساء، وتذاع مباراة أوليمبياكوس ودينامو كييف على قناة beIN SPORTS HD 7

وتقام مباراة أوليمبياكوس ودينامو كييف على استاد كارايساكي.

وحجز أولمبياكوس مقعده في دور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي في المجموعة السادسة خلف ريال بيتيس الإسباني ومتفوقاً على ميلان الإيطالي وديديلانجي بطل لوكسمبورج.

باتي بوريسوف × آرسنال

يخوض فريق باتي بوريسوف مباراته أمام نظيره آرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري

"محمد النني"، في الساعة الثامنة مساء، وتذاع مباراة باتي بوريسوف وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 11

وتقام مباراة باتي بوريسوف وآرسنال على استاد بوريسوف أرينا.

وحجز أرسنال مقعده فى دور الـ 32 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، فيما حلّ باتي بوريسوف وصيفاً في المجموعة الـ 12

لاتسيو x إشبيلية

يواجه لاتسيو نظيره إشبيلية، في الساعة الثامنة مساءً، وتذاع مباراة لاتسيو وإشبيلية على قناة beIN SPORTS HD 2

وتقام مباراة لاتسيو وإشبيلية على ملعب الأوليمبيكو .

مالمو x تشيلسي

يواجه مالمو نظيره تشيلسي، في الساعة العاشرة مساء، وتذاع مباراة مالمو

وتشيلسي على قناة beIN SPORTS HD 1

وتقام مباراة مالمو وتشيلسي على ملعب سويدبانك ستاديون.

وفي نفس التوقيت تأتي تلك المباريات:

رابيد فيينا x انتر ميلان

الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 1

سلافيا براج x كي آر سي جينك

الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 8

كراسنودار x باير ليفركوزن

الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 5

رين x ريال بيتيس

الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 3

جالطة سراي x بنفيكا

الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 6

فيكتوريا بلزن x دينامو زجرب

الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 7

كلوب بروج x ريد بول سالزبورج

الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 6

زيوريخ x نابولي

الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 13

شاختار دونيتسك x آينتراخت فرانكفورت

الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 5

سيلتك x فالنسيا

الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 3

سبورتينج لشبونة x فياريال

الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 2