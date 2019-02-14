لاسارتي يُحاضر لاعبي الأهلي عن لقاء الإنتاج.. وبرنامج بدني خاص للاعبين

الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، عصر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

كانت بعثة الأهلي عادت إلى القاهرة أمس، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني في رابع جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد من جديد لمواجهات الدوري العام.

ويبحث الأهلي عن مواصلة انطلاقته في بطولة الدوري بعد الفوز

الأخير الذي حققه على حرس الحدود.

ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن مباراة الإنتاج الحربي.

ويسعى لاسارتي، وجهازه المعاون لتجهيز جميع اللاعبين من الناحية النفسية والبدنية والفنية قبل مواجهة الإنتاج الذي يأتي في المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة.

يجهز أليخاندرو، مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا، لتفادي الإجهاد، خصوصًا للاعبين الذين شاركوا في مباراة سيمبا الأخيرة، التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، في رابع مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى مخطط الأحمال لتقليل الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي أمام سيمبا، والتركيز بشكل أكبر على المران الاستشفائي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز جميع اللاعبين بسبب ضيق الوقت ما بين العودة من تنزانيا ومباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في الأسبوع الـ22 في بطولة الدوري الممتاز.