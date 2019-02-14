محافظ الدقهلية يهنئ فريق بدواي بالتأهل لدورة الترقي للصعود للدرجة الثانية

قام ظهر اليوم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة لنادي بداوي الرياضي لتهنئته بتحقيق فريق الكرة بالنادي إنجازا كبيراً في تصدره للمجموعة الحادية عشر في دوري القسم الثالث ,وصولة لدورة الترقي للصعود إلى الدرجة الثانية بمسابقه الدوري العام المصري لكرة القدم .

والتقي محافظ الدقهلية بالفريق الأول لكرة القدم، ومجلس إدارة النادي وعدد من مواطني القرية.

وقد استقبلة رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، مجلس ادارة النادي ومجدي ندا المستشار القانوني للنادي ، استمع شاروبيم إلي مطالبهم الخاصة بتقديم المحافظة دعماً ماليا لمواجهة الزيادة في مصروفات النادي .

حيث وافق شاروبيم علي دعم النادي بمبلغ 15 ألف جنيه ، كما وافق علي طلب مجلس الإدارة

، بإعداد خطة لزيادة موارد النادي المالية،حيث وافق علي قيام النادي ببناء محلات حول سور النادي والمدرجات أعلاها ، وذلك لتحقيق موارد ماليه جديدة للنادي. وطالب مجلس إدارة النادي المحافظ بالموافقة علي تخصيص عشرة أفدنه الموجودة في مقدمه القرية، وغير مستخدمة لصالح النادي .

ووعد الدكتور كمال شاروبيم بدراسة موقف هذه الأرض وهل هي بالفعل ملكا للدولة وقال إنه سيعرض الأمر بعد الانتهاء من دراسته علي المجلس التنفيذي للموافقة .