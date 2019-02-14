رياضة | العملاق الإنجليزي يخطط لخطف نجم وسط برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العملاق الإنجليزي يخطط لخطف نجم وسط برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تدعيم خط وسط الفريق، بالتعاقد مع لاعب مميز، خلال الفترة المقبلة، وذلك بنائًأ على توجيهات من المدير الفني أولي جونار سولشاير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، فإن فإن المان يونايتد سارع بالاتصال مع البيئة المحيطة بنجم وسط برشلونة الإسباني، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن سؤال المانيو كان عن الوضع التعاقدي للاعب الكرواتي، حيث يرغب مسؤولو اليونايتد في التعاقد مع راكيتيتش، في حال تركه للبارسا.