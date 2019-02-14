رياضة | أشرف صبحي يلتقي مديري مديريات الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يلتقي مديري مديريات الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى صباح اليوم الخميس د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، حيث تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة والتي تضمنت مناقشة الخطط الاستثمارية لمراكز الشباب، ومشاريع اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى سماع عدد من التحديات التي تواجه المديريات في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة .

وقال"وزير الشباب والرياضة"، إن الفترة المقبلة ستشهد توسع الوزارة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب مشيراً إلى أن تلك المراكز هي القاعدة الأساسية والرئيسية في تنفيذ برامج الوزارة لزيادة أعداد المشاركين في البرامج والفاعليات المختلفة.

وأكد "صبحي"، على أهمية تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من ذلك التطوير والذي يهدف إلى تحويلها إلى منشآت جاذبه لكافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية دور مديري المديريات في الحفاظ على الخطط والبرامج التي تستهدفها الوزارة لتطوير الحركة الرياضية والشبابية في المحافظات.

وشدد صبحي على أهمية إدارة المنشآت بفكر استثماري يحقق عوائد مالية تناسب المرحلة الراهنة، لضمان الحفاظ على المنشآت وتطويرها وزيادة مواردها المختلفة، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تعوق تنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

حضر اللقاء مساعدي وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة.