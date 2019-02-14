رياضة | رئيس برشلونة يقود مفاوضات التجديد مع جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يقود مفاوضات التجديد مع جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي برشلونة الإسباني بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لحسم الجدل حول تجديد عقد نجم دفاع الفريق جوردي ألبا، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب ما ذرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بارتوميو هو من سيتولى قيادة عملية تجديد عقد جوردي ألبا، وقد تحدث مع اللاعب، وشرح له مزايا الاستمرار في البارسا، والعرض الاقتصادي.

وأكدت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أنه بالفعل هناك اتفاق بين الطرفين على التمديد لخمس سنوات، والرئيس يريد اغلاق ذلك اثناء مواجهة ليون في دوري الابطال.