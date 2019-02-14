تشييع مؤسس نادي الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض
يشيع الرياضيون عصر اليوم بجامع الملك خالد بالرياض مؤسس نادي الرياض وأحد رواد الحركة الرياضية السعودية عبدالله الزير (93 عاما)، حيث سيدفن في مقابر الدرعية.
وقبل وفاته بقي الزير متواصلا مع ناديه الرياض في سنواته الأخيرة، حيث كان يزور النادي ويلتقي باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
والزير أول رئيس في تاريخ نادي الرياض لمدة 9 سنوات، وسبق أن كلفه الأمير فيصل بن فهد بافتتاح مقر النادي الجديد في ضاحية لبن آنذاك قبل أكثر من 3 عقود، تقديرا لجهوده في إثراء الحركة الرياضية. كما أسس الزير في محافظة الحريق نادي الفرع وتولى رئاسته.
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