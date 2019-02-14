إيكاردي يفقد قيادة الإنتر بسبب زوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس انتقال شارة قيادة الفريق من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى حارس المرمى سمير هاندانوفيتش.

ويبدو القرار متعلقا بتوقف المحادثات بين واندا نارا زوجة إيكاردي، وإدارة النادي في الأسابيع الأخيرة، وذلك وسط ما يتردد حول وجود رغبة من ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وانتقل إيكاردي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 الثلاثاء المقبل من سامبدوريا إلى إنتر ميلان في 2013، وارتدى شارة قيادة الفريق في 2015.

وسجل إيكاردي 109 أهداف خلال 179 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي.

ويتواجد السلوفيني هاندانوفيتش (34 عاما) ضمن صفوف إنتر ميلان منذ 2012.