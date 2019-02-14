شكرا لقرائتكم تقرير طبى عن إصابات لاعبى الإسماعيلى على مائدة سيدومير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تقريرا طبيا إلى البليجيكى “سيدومير يانيفسكى” المدير الفنى ،وذلك على هامش المران. شمل التقرير حالة جميع اللاعبين والمصابين منهم ،وذلك بناء على طلب من المدرب البلجيكى للاطمئنان بشكل دورى عن لاعبيه. ويستعد الفريق لملاقاة فريق النجوم بعد غد السبت لحساب الجولة الــ22 من عمر مسابقة الدورى. يذكر ان الاسماعيلى يعد مكتمل الصفوف باستثناء نادر رمضان ومحمد الشامى اللذين يخوضا برنامجا تأهيليا مكثفا للشفاء من الإصابة.

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