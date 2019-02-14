شكرا لقرائتكم صحف الجزائر تتغنى بتعادل حسين داى "القاتل" مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحافة الجزائرية الضوء على تعادل حسين داي الجزائري مع الزمالك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وعنونت صحيفة "النهار"، "النصرية توقف الزمالك وتنفرد بالصدارة"، وقالت "عاد نادي نصر حسين داي، بتعادل مثير أمام الزمالك المصري 1-1، لتنفرد الملاحة بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بينما يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة".

وكتبت صحيفة "الخبر"، "النصرية تعود بتعادل إيجابي"، وقالت "تعادل نصر حسين داي, ممثل الجزائر الوحيد في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, أمام مضيفه الزمالك المصري بنتيجة (1-1) ليعتلي النصرية جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط".

في حين كتبت صحيفة "الشباك"، "نصر حسين داي يتعادل مع الزمالك ويتصدر مجموعته"، بينما عنونت صحيفة "الشعب"، "نصر حسين داي يعود بتعادل ثمين أمام الزمالك المصري".

وقالت الصحيفة "حقق نادي نصر حسين داي تعادلا ثمينا أمام الزمالك المصري بهدف لهدف خلال المباراة ليظل النصرية في صدارة المجموعة الرابعة".