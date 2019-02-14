شكرا لقرائتكم خبر عن لو حبيبك رياضى وبيحب الكورة .. 5 هدايا هتساعدك فى الفلانتين داى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يحتفل العالم بعيد الحب فى يوم 14 فبراير من كل عام ، و لان كرة القدم جزء لايتجزأ من المجتمع ، و تسيطر على تفكير شريحة كبيرة من الجماهير ، فبالطبع يجب أن تكون الهدايا التى يتلقونها فى الفلانتين مميزة مثلهم .

وفى ظل الحيرة و التردد التى تنتاب الكثير عند شراء الهدايا لأحبائهم ، نساعدك من خلال التقرير التالى فى اختيار هدية تنال إعجاب شريك الحياة خاصة وإن كان من لاعبى كرة القدم ، أو من عشاقها و متابعيها ..



تى شيرت صلاح



رونالدو



تىشيرت الزمالك



قميص الاهلى

تى شيرت اللاعب أو الفريق المفضل

من السهل الحصول على تيشيرت الفريق الذى يشجعه الحبيب من أى متجر رياضى ، وتختلف الاشكال والأسعار بما يناسب كل الامكانيات المادية أو تى شيرت يحمل رقم اللاعب المفضل لديه



تذاكر الزمالك



تذاكر



تذكرة الاهلى

تذكرة مباراة

يمكن أن تقومى بتوفير تذكرة المباراة المقبلة للفريق الذى يشجعه و ينتمى إليه ، سواء مباراة محلية أو أفريقية ، على أن ترافقيه خلال مشاهدة المباراة فى ملعبها .



بروافولوشن سوكر



لعبة فيفا

لعبة فيفا

اقتراح بأن تقوم الزوجة، أو الحبيبة بشراء لعبة فيفا أو لعبة برو افولوشن سوكر، إلى شريك حياتها ، مجموعة من العاب الفيديو لكرة القدم وحاصلة على ترخيص من الاتحاد الدولى، لتنقل له إنطباع تركيزها فى اهتماماته، وحرصها على توفير كل ما يشغل باله وقت الفراغ .



تورنة الزمالك



تورتة كورة



تورتة ملعب مباراة



تورتة

تورتة على شكل كرة أو علم النادى

لامانع من شراء كيك مزينة " تورتة " 3D مجسمة على شكل كرة القدم ، أو صنعها خصيصا على شكل علم الفريق الذى يحبه ، سواء فريق محلى أو فريق عالمى



عطر كريستيانو



عطر ميسى

عطر النجوم

انتشر فى الأسواق بعض العطور التى تحمل اسم و صورة لاعبى الكرة ، و منها عطر كريستيانو رونالدو ، او عطر مسى