شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى عن مواجهة النجوم: منافس قوى ويجيد اللعب أمام الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلى، صعوبة مواجهة النجوم، وأن تلك المباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويلتقى الفريقان بعد غد، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف قناوى، ”النجوم منافس قوى، يلعب دائما بشكل مميز أمام الفرق الكبرى وظهر وذلك جليا فى مباراته السابقة ضدنا وأمام فرق المقدمة”.

وتابع مدرب الإسماعيلى، "أهم ما يميز فريق النجوم هو لعب تلك المباريات بدون ضغوط وبأسلوب دفاعى بحت، لذلك علينا أن نكون أكثر حرصا فى استغلال الفرص التى ستتاح إلى أهداف".

واختتم قناوى حديثه قائلا، "فارق النقاط قريب بين الفريقين قريب وذلك يزيد من صعوبة اللقاء، درسنا المنافس جيدا ولم يعد هناك أى مجال لفقدان مزيد من النقاط سعيا للتقدم بجدول ترتيب المسابقة".