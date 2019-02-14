قصة صور .. أحمد حسن ..صقر الكرة بدرجة نجم سينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد حسن نجم القطبين السابق والمشرف على الكرة بنادى بيراميدز من أبرز نجوم الكرة المقربين إلى قلوب الجماهير بغض النظر عن إختلاف إنتماءتها .
يمتلك الصقر أحمد حسن كاريزما قوية ، فى ظل إهتمامه بعالم الموضة ، حتى وصل الأمر إلى تلقيه عروض لأفلام سينمائية إلا أن المشروع لم يكتمل .
يرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من نجومية و شخصية الصقر البعيدة عن الملاعب فى الصور التالية :
أحمد حسن
أحمد حسن
أحمد حسن
أحمد حسن بالنظارة الشمسية
أحمد حسن فى الكاجوال
أحمد حسن و شياكة الكلاسيك
أحمد حسن يتألق فى الجينز
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