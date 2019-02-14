شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد حسن ..صقر الكرة بدرجة نجم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد حسن نجم القطبين السابق والمشرف على الكرة بنادى بيراميدز من أبرز نجوم الكرة المقربين إلى قلوب الجماهير بغض النظر عن إختلاف إنتماءتها .

يمتلك الصقر أحمد حسن كاريزما قوية ، فى ظل إهتمامه بعالم الموضة ، حتى وصل الأمر إلى تلقيه عروض لأفلام سينمائية إلا أن المشروع لم يكتمل .

يرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من نجومية و شخصية الصقر البعيدة عن الملاعب فى الصور التالية :



أحمد حسن



أحمد حسن



أحمد حسن



أحمد حسن بالنظارة الشمسية



أحمد حسن فى الكاجوال



أحمد حسن و شياكة الكلاسيك