شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني حكماً لمباراة الداخلية والجونة.. وعادل للمصرى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الخميس، بالأسبوع الـ22 لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

الداخلية والجونة: محمود بسيونى ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

المصري ومصر المقاصة: محمد عادل ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكماً خامساً.

بيراميدز وسموحة: طاقم صربى يضم نوراك سيموريتش، دان بيتروفيتش، بويان بانوفيتش، ايمولش جورجيتش.