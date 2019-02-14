ميدو لإبراهيم سعيد: ألف سلامة على الوالدة

صدى البلد - منار نور
وجه الناقد الرياضي أحمد حسام ميدو، رسالة إلى إبراهيم سعيد، بعد إعلانه مرض والدته قائلا: "بعتذر لغيابي هذه الفترة لمرض أمي دعواتكم لها بالشفاء".
وغرد "ميدو" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ألف سلامة على الوالدة يا إبراهيم، إن شاء الله تقوم بألف سلامة".
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