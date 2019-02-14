ميدو لإبراهيم سعيد: ألف سلامة على الوالدة

صدى البلد - منار نور



وجه الناقد الرياضي أحمد حسام ميدو، رسالة إلى إبراهيم سعيد، بعد إعلانه مرض والدته قائلا: "بعتذر لغيابي هذه الفترة لمرض أمي دعواتكم لها بالشفاء".

وغرد "ميدو" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ألف سلامة على الوالدة يا إبراهيم، إن شاء الله تقوم بألف سلامة".