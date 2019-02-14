تقرير.. "توقف الزمالك".. كيف تناولت الصحف الجزائرية تعادل نصر حسين داي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف فريق نصر حسين داي الجزائري تعادلاً ثمينًا من الزمالك بهدف لكل فريق في مباراة جاءت ضمن حسابات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك كان متقدمًا بالنتيجة بهدف أحرزه المغربي خالد بوطيب، إلا أن فوزي يايا لاعب الفريق الجزائري تمكن من إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

هذا التعادل جعل الزمالك يظل في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، في المقابل تصدر نصر حسين داي ترتيب مجموعته برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن كل من جورماهيا الكيني وبترو أتيلتكو الأنجولي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الصحف الجزائرية بعد تعادل الزمالك على أرضه وبين جماهيره:

النهار

"النصرية توقف الزمالك وتنفرد بالصدارة"

قالت الصحيفة إن فريق نصر حسين داي تمكن من خطف نقطة ثمينة بتعادل مثير أمام الزمالك في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الصحيفة أشارت إلى أن هدف فوزي يايا ساهم في وصول الفريق الجزائري لصدارة المجموعة الرابعة، بينما تذيل الزمالك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط.

الخبر الرياضي

"النصرية تعود بتعادل إيجابي"

ذكرت الصحيفة أن فريق نصر حسين داي استطاع أن يعود للجزائر بنقطة ثمينة بعدما كان خاسرًا في الشوط الأول أمام الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك استطاع أن يسجل هدفًا في أول 15 دقيقة من بداية المباراة لكن فوزي يايا أدرك التعادل للضيوف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

الشباك

"نصر حسين داي يتصدر المجموعة الرابعة"

تحدثت الصحيفة عن تعادل ممثل الكرة الجزائرية نصر حسين داي أمام الزمالك في المباراة التي جاءت ضمن دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الصحيفة سلطت الضوء على وصول فريق "النصرية" إلى صدارة مجموعته بعد مرور جولتين، في المقابل خرج الزمالك بنقطة ليتذيل الترتيب بعد الخسارة من جورماهيا الكيني في المباراة الأولى بنتيجة (4-2).

الهداف

"التعادل يسيطر على مواجهة الزمالك ونصر حسين داي"

سلطت الصحيفة الضوء على تعادل نصر حسين داي أمام الزمالك في المباراة التي جاءت ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك فشل في الاحتفاظ بتقدمه بعدما سجل خالد بوطيب هدف فريقه الأول في الدقيقة 14، إلا أن فوزي يايا أحرز التعادل للضيوف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.