عاجل | وفاة مكتشف جيجز وبيكهام وسكولز

توفى صباح اليوم الخميس، مدير أكاديمية مانشستر يونايتد عام 1992 “إيريك هاريسون” الذي اكتشف عدد من أساطير النادي وفي مقدمتهم الثلاثي “ريان جيجز وديفيد بيكهام وبول سكولز”.

توفى هاريسون عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، ليزيد من أوجاع كرة القدم الإنجليزية التي فقدت أسطورة حراسة المرمى “جوردون بانكس” يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع سرطان الكلى.

وابتعد هاريسون عن الأضواء والظهور في ملعب أولد ترافورد منذ أربعة أعوام عندما بدأت حالته الصحية في التدهور.

واحد من أعظم المدربين

صنع الجيل الذي اكتشفه وطوره إيريك هاريسون في أكاديمية النادي، أمجاد الشياطين الحمر خلال فترتي التسعينيات والألفية الجديدة على الصعيدين المحلي والقاري، حيث توج الفريق تحت قيادة فيرجسون بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة وكأس الكؤوس الأوروبية 1991 على حساب برشلونة، ودوري أبطال أوروبا 1999 و2008 على حساب بايرن ميونخ وتشيلسي، وكأس العالم للأندية 2008.

وقال السير أليكس فيرجسون في حديثه لقناة سكاي “هاريسون واحد من أعظم المدربين في عصرنا، لديه اسهامات مؤثرة في كرة القدم وليس في مانشستر يونايتد فقط، كان مذهلاً، لقد بنى شخصية وعزيمة في هؤلاء اللاعبين الشباب وأعدم للمستقبل”. إيريك هاريسون ، مدير أكاديمية مانشستر يونايتد 1992 ومكتشف بيكهام وسكولز ونيفيل وبات (صور: Sky)

وكان الرجل مسؤولاً عن أكاديمية مانشستر يونايتد عندما أنتجت الجيل الذهبي، المعروف بـ “كلاس 92” والذي كان يضم الجناح الأيسر الموهوب “ريان جيجز” المدرب الحالي لمنتخب ويلز، بالإضافة لقائد إنجلترا في كأس العالم لثلاث نسخ “ديفيد بيكهام”، والخماسي الإنجليزي “بول سكولز وجاري نيفيل وفيل نيفيل ونيكي بات وويس براون”.

وتحدث جاري نيفيل في وقت سابق من العام الماضي عن المجهودات العظيمة التي بذلها هاريسون في أكاديمية مانشستر يونايتد، بعد حصوله (هاريسون) على جائزة MBE لخدماته في كرة القدم من الملكة إليزابيث.

وقال نيفيل لقناة سكاي سبورتس “لقد صقلنا وجعلنا على أهبة الاستعداد لمسيرتنا الطويلة في كرة القدم، هاريسون وجهنا كثيرًا في تلك الأيام المبكرة داخل وخارج ملعب كرة القدم، وأرشدنا فيما يجب علينا فعله”. كلاس 92. جيل مانشستر يونايتد الذي صعده فيرجسون للفريق الأول عام 1992 والمكون من ريان جيجز وديفيد بيكهام ونيكي بات وبول سكولز والاخوان نيفيل (صور: Getty)

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