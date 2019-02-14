سولاري: سعيد بأداء أسينسيو وحققنا فوزًا مهمًا على إياكس

كتب - محمد معتز صلاح الدين

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أهمية فوز الفريق بالمباراة الذهاب أمام إياكس الهولندي، وسعادته بما قدمه لاعب الفريق الشاب ماركو أسينسيو في مباراة اليوم أمام الفريق الهولندي.

فاز ريال مدريد على إياكس بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب على ملعب "كرويف أرينا" بدور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏سولاري، في تصريحات عقب المباراة، "لقد عرفنا كيف نلعب المباراة وعانينا لكننا ضربنا عندما سنحت لنا الفرصة، كما أنا سعيد للمشاركة

وأداء أسينسيو، ليس فقط من أجل الهدف، ولكن لكل شيء فعله".

وأضاف، "‏نحن سعداء بأسينسيو، شارك في 3 مباريات بعد العودة من الإصابة ويظهر التقدم، اليوم دافع وهاجم بشكل جيد".

وواصل مدرب الملكي: "كان علينا القيام بالكثير من الأمور بشكل جيد لنحصل على هذا الفوز، لتحقيق الفوز، كان علينا جميعًا إعطاء أقصى ما عندنا اليوم".

واستدرك: "إياكس استعدوا بشكل جيد للمباراة، قدموا كل

ما لديهم وحرمونا من اللعب، حُصرنا في مناطقنا بقوة في بعض الأحيان".

‏وعن شعور الفريق بعد المباريات أمام برشلونة، أتليتكو، وإياكس، قال سولاري: "أوجدنا طريقة اللعب المناسبة، الفوز كان مهمًا وصعبًا، عانينا لنحصل عليه، لقد سجلنا عندما خلقنا الفرص، وفعلنا كل شيء، وهذا يدل على قوة اللاعبين".

‏ وعن لاعب الفريق جاريث بيل، "سعيد بأداء الجميع، لقد فزنا ببذل جهد كثير قدمه الفريق بأكمله".

وتابع: "‏لا يملك المدربون شاشات لمشاهدة الأحداث مرة أخرى، ونحن نثق فيما يقوله تقنية الفيديو والحكام".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيستضيف إياكس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن مباراة الإياب، في ٥ مارس.