بسيوني حكمًا لمباراة الداخلية والجونة.. وعادل للمصري والمقاصة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي، اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ22 لدوري القسم الأول، على النحو الآتي:
الداخلية والجونة: محمود بسيوني، ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد
المصري ومصر المقاصة: محمد عادل، ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.
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