بسيوني حكمًا لمباراة الداخلية والجونة.. وعادل للمصري والمقاصة

كتب - كريم عبدالمحسن:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي، اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ22 لدوري القسم الأول، على النحو الآتي:

الداخلية والجونة: محمود بسيوني، ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد

عباس قابيل حكمًا خامسًا.المصري ومصر المقاصة: محمد عادل، ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.