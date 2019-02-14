بتروجت يسافر غدًا الى الإسكندرية للقاء حرس الحدود

بتروجت

أنهى فريق بتروجت مرانه الرئيسي عصر أمس "الأربعاء" بملعب الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء حرس الحدود في الرابعة عصر بعد غد "الجمعة" باستاد

المكس بالإسكندرية.

يغادر الفريق، اليوم الخميس، إلى الإسكندرية للمبيت بها، وأداء المران الأخير بملعب فندق الإقامة ببرج

العرب.

ظهر جميع اللاعبين بحاله بدنية و ذهنية عالية، ووضح التركيز والمنافسة بين اللاعبين للحصول على المركز الأساسي بالفريق، وذلك بفضل جو المنافسة الذي وضعه المدير الفني للفريق محمد عودة.



