رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في بطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس والموافق 14/2/2019، لذلك نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى المعلقين.

ويشهد دور الـ32 من الدوري الأوروبي وجود لاعبين مصريين حيثُ يلعب المهاجم أحمد حسن كوكا في صفوف أولمبياكوس اليوناني بينما يتواجد محمد النني في صفوف آرسنال.

الدوري الأوروبي:

- رابييد فيينا × إنتر ميلان:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت خالد الحدي

- رين × ريال بيتيس:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت عادل خلو

- أولمبياكوس × دينامو كييف:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت أحمد المعمري

- لاتسيو × إشبيلية:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت سوار الذهب

- باتي بوريسوف × آرسنال:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت أحمد البلوشي

- جلطة سراي × بنفيكا:

اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت محمد فوزي

- زيورخ × نابولي:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت محمد بركات

- مالمو × تشيلسي:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت خالد الغول

- سيلتيك × فالنسيا:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت أحمد عبده

- سبورتينج لشبونة × فياريال:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت جواد بده

الدوري المصري:

- الداخلية × الجونة:

اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

- المصري البورسعيدي × مصر المقاصة:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

- بيراميدز × سموحة:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

الدوري السعودي:

- الفيحاء × الفتح:

اليوم في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس

- التعاون × أحد:

اليوم في تمام 5:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس

دوري الخليج العربي:

- الفجيرة × الجزيرة:

اليوم في تمام الساعة الـ3:25 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة دبي الریاضية 1 HD

- النصر × الشارقة:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة دبي الریاضية 1 HD