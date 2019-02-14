رياضة | المصري يواجه المقاصة في تحدي مثير بين إيهاب جلال وطلعت يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يواجه المقاصة في تحدي مثير بين إيهاب جلال وطلعت يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافشات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.

يسعى فريق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال إلى استغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها فريق مصر المقاصة في الأونة الأخيرة وتحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط والخروج من دائرة التعادلات التي سيطرت على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويتسلح فريق مصر المقاصة في لقاء اليوم بقائمة تضم كل من : "أحمد مسعود، ومحمود السيد ، ومحمد شحاته، وكريم العراقي، ومحمود حمد، ومصطفى سلامة، وإسلام أبو سليمة، وأحمد شوشة، والفلسطيني محمد صالح، وفريد شوقي، وسعيد سنبوري، وإيزي إيميكا، وعمر كمال عبد الواحد، وعبد الله بيكا، وإسلام عيسى، ومحمد جريندو، ومحمود وادي ، وحسين رجب، ومحمد جابر، وإيزيكال باسي، وأوستين أموتو، وإسلام عطية، وحسام أشرف".

وعلى الجانب الأخر يتطلع طلعت يوسف مدرب فريق مصر المقاصة إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل العودة للمنافسة على مركز في المربع الذهبي المؤهل لبطولات إفريقيا في الموسم القادم.

وضمت قائمة مصر المقاصة للقاء اليوم قائمة تضم كل من :" أحمد مسعود، محمود السيد، الحارس الناشئ محمد شحاته، كريم العراقي، محمود حمد، مصطفى سلامة “طيارة”، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، الفلسطيني محمد صالح، فريد شوقي، سعيد سنبوري، ايزي ايميكا، عمر كمال عبد الواحد، عبد الله بيكا، اسلام عيسى، محمد جريندو، محمود وادي، حسين رجب، محمد جابر، النيجيري ايزيكال باسي، النيجيري أوستين أموتو والناشئين اسلام عطية، حسام أشرف".

يدخل المصري لقاء اليوم في المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.