شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الداخلية والجونة : محمود بسيوني ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

المصري ومصر المقاصة : محمد عادل ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكماً خامساً.

بيراميدز وسموحة: طاقم صربى يضم نوراك سيموريتش ، دان بيتروفيتش ، بويان بانوفيتش ، ايمولش جورجيتش.