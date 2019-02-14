مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الخميس مباريات بالدوري الممتاز والدوري الأوروبي وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز الداخلية مع الجونة 2:30 عصرا

المصري البورسعيدي مع مصر المقاصة 5:00 مساء

بيراميدز مع سموحة 7:30 مساء الدوري الأوروبي رابيد فيينا مع انتر ميلان 7:55 مساء

رين مع ريـال بيتيس 7:55 مساء

أوليمبياكوس مع دينامو كييف 7:55 مساء

لاتسيو مع إشبيلية 7:55 مساء

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