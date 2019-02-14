كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتحرك مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك والمستبعد من حسابات كريستيان جروس.
ويحاول مسؤولو القلعة الحمراء استغلال الأزمة التي ضربت صانع ألعاب الزمالك مع الإدارة، خاصةً بعد رفضه تجديد عقده والتواصل بوكيله، للاتفاق على انتقاله للأحمر.
ويتوقع أن يأتي سيناريو انتقاله للنادي الأهلي من خلال خروجه للعب خارج مصر من خلال عرض عربي في الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعدها يعود للدوري المصري للعب مع الأهلي في يناير.
ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بصانع ألعاب قوي في ظل وجود مشكلة في هذا المركز، كما أن الأحمر حالياً يحاول المنافسة بقوة على لقب الدوري وأيضاً لقب دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الأهلي يتحرك لخطف نجم الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.