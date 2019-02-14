رياضة | الأهلي يتحرك لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحرك مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك والمستبعد من حسابات كريستيان جروس.

ويحاول مسؤولو القلعة الحمراء استغلال الأزمة التي ضربت صانع ألعاب الزمالك مع الإدارة، خاصةً بعد رفضه تجديد عقده والتواصل بوكيله، للاتفاق على انتقاله للأحمر.

ويتوقع أن يأتي سيناريو انتقاله للنادي الأهلي من خلال خروجه للعب خارج مصر من خلال عرض عربي في الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعدها يعود للدوري المصري للعب مع الأهلي في يناير.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بصانع ألعاب قوي في ظل وجود مشكلة في هذا المركز، كما أن الأحمر حالياً يحاول المنافسة بقوة على لقب الدوري وأيضاً لقب دوري أبطال أفريقيا.