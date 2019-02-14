شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من نجم الريال السابق على إلغاء هدف أياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث ألفارو أربيلوا، نجم ريال مدريد السابق، عن قرار حكم مباراة أياكس أمستردام أمام النادي الملكي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إلغائه هدف الفريق الهولندي، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وألغى الحكم دامير سكومينا، هدفا أحرزه نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 38، بداعي وجود حالة تسلل، بعد التأكد من قراره، بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

وقال اللاعب المعتزل في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية عن اللقطة، عبر نشر تغريدة موقع الاتحاد الأوروبي عبر صفحته على تويتر:ليس من الصعب القيام بالأمور بالطريقة الصحيحة.

جاء تعليق صاحب الـ36 عاما، كتهكم على استخدام الفيديو في الدوري الإسباني، في ظل غضب إدارة ريال مدريد من سوء تطبيقه، الذي تسبب من وجهة نظرهم في فقدان عدة نقاط في الجولات الماضية.