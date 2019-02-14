شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بوكيتينو بعد الفوز على دورتموند والان مع التفاصيل
الخليج 365- علق ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الفوز الكبير، الذي حققه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3/0 على ملعب ويمبلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال بوكيتينو في تصريحات نشرتها BBC: قدمنا أداء مذهلا في الشوط الثاني، الشوط الأول كان صعبا، كانت مباراة عصيبة منذ بدايتها.
وأضاف بوكيتينو: كنا نحاول اللعب بطريقتنا المعتادة، الفريق بدأ مرتاحا للغاية، ثم بعد ذلك سجلنا، بعد ذلك كنا أكثر ثقة.
تابع بوكيتينو: تحدثنا بشأن مواقفنا الدفاعية، وتغير ذلك قليلا، في بعض الأحيان تعمل، وفي أوقات أخرى لا، أردت اتخاذ القرار الصائب للوصول إلى أفضل طريقة، لقد كانت مباراة مذهلة.
واختتم المدرب تصريحاته: دائما عندما نلعب في دوري الأبطال أمام الفرق الجيدة مثل دورتموند يكون الأمر صعبا جدا، لا يزال أمامنا عمل كبير لنقوم به.
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