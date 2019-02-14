رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للانتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للانتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني، لمواصلة تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بالدوري العام.

وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بالملعب الوطني بتنزانيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الانتاج الحربي، مساء السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.