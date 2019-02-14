رياضة | موعد مباراة لاتسيو وإشبيلية بالدوري الأوروبي اليوم الخميس 14 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة لاتسيو وإشبيلية بالدوري الأوروبي اليوم الخميس 14 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي لاتسيو الإيطالي، نظيره فريق إشبيلية الإسباني، في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة لاتسيو أمام إشبيلية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق سوار الذهب.

ويسعى فريق إشبيلية الإسباني لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.

ويريد نادي لاتسيو الإيطالي لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي إشبيلية من بطولة الدوري الأوروبي.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي لاتسيو الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.