رياضة | موعد مباراة المصري ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول للنادي المصري مباراة تعد اختبار صعب له أمام مصر المقاصة يوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة مصر المقاصة والمصري على استاد "الجيش بالسويس" وذلك يوم الخميس، والموافق 14 فبراير 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة المصري ضد مصر المقاصة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي مصر المقاصة المركز الخامس وفي رصيده 31 نقطة، في المقابل يقع فريق المصري في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة المصري أمام مصر المقاصة في الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.