شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة لاتسيو وإشبيلية والقنوات الناقلة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل
الخليج 365- يلتقي لاتسيو الإيطالي، أمام إشبيلية الإسباني، في الثامنة مساء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في ذهاب دور ال32 بالدوري الأوروبي.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة لاتسيو أمام إشبيلية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق سوار الذهب.
ويسعى فريق إشبيلية الإسباني لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.
ويريد نادي لاتسيو الإيطالي لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي إشبيلية من بطولة الدوري الأوروبي.
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