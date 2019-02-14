شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- في مواجهة صعبة، يلتقي الفريق الأول بنادي بيراميدز أمام نظيره سموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سموحة ضد بيراميدز على استاد "الدفاع الجوي" وذلك يوم الخميس، والموافق 14 فبراير 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة بيراميدز أمام سموحة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني وفي رصيده 42 نقطة، في المقابل يقع فريق سموحة في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.