رياضة | برشلونة يوجه صدمة قوية لنجم الفريق

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يخطط نادي برشلونة الإسباني، للإطاحة بنجم وسط الفريق الكتالوني، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم البلوجرانا.

وفقا لصحفية سبورت الإسبانية، فإن برشلونة لا يريد توقيع عقد جديد مع راكيتيتش، على الرغم من أنه أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق مع فالفيردي.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش بالفعل قد رفض أموال باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، بسبب رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

وجاء موقف برشلونة بالتخلي عن الكرواتي بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام بعد صراع كبير مع باريس سان جيرمان.

ويتوقع نادي برشلونة أن يحصل على أكثر من 65 مليون يورو، في صفقة رحيل الكرواتي خصوصاً أن هناك اهتمام من مانشستر يونايتد، تشيلسي، بايرن ميونخ، يوفنتوس، وإنتر ميلان.