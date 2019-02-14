شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل
الخليج 365- يصارع أرسنال الإنجليزي، نظيره باتي بوريسوف، في الثامنة مساء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة أرسنال ضد باتي بوريسوف عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق أحمد البلوشي.
ويسعى فريق أرسنال الإنجليزي لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.
ويريد نادي باتي بوريسوف لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي أرسنال من بطولة الدوري الأوروبي.
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