شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أياكس يحمل أونانا مسؤولية الهدف الثاني لريال مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعرب إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي عن خيبة أمله بعد السقوط أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.
وقال إريك تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: قدمنا مباراة رائعة ضد أحد أفضل فرق أوروبا، ضغطنا بعدوانية وأتيحت لنا العديد من الفرص ولكن هذا هو ريال مدريد يقضي عليك بأقل الفرص.
وعن الهدف الملغى ، قال: رأيت الهدف، لم يقم تاديتش بمضايقة الحارس والتسلل من الصعب رؤيته.
وتابع: لم نفقد الثقة اليوم لعبنا بمستوى عالٍ ضد ريال مدريد وأعتقد أن الجمهور استمتع بالفريق، اليوم كانت أفضل مباراة بالنسبة لنا.
وواصل: لم نفتقد للخبرة بل افتقدنا للكفاءة، غير معقول أن نخلق هذه الفرص ضد ريال مدريد ولا نستغلها، علينا تحسين هذا الجانب.
وعن المتسبب في الهدف الثاني للريال ، قال تين هاج: أعتقد أن هذا كان خطأ الحارس أونانا ، لكن يجب أن أراه مرة أخرى.
وعن فينيسيوس جونيور ، قال تين هاج: لقد أظهر فينيسيوس جودته للجميع بوضوح، إنه لاعب رائع.
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