شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أياكس يحمل أونانا مسؤولية الهدف الثاني لريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي عن خيبة أمله بعد السقوط أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال إريك تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: قدمنا مباراة رائعة ضد أحد أفضل فرق أوروبا، ضغطنا بعدوانية وأتيحت لنا العديد من الفرص ولكن هذا هو ريال مدريد يقضي عليك بأقل الفرص.

وعن الهدف الملغى ، قال: رأيت الهدف، لم يقم تاديتش بمضايقة الحارس والتسلل من الصعب رؤيته.

وتابع: لم نفقد الثقة اليوم لعبنا بمستوى عالٍ ضد ريال مدريد وأعتقد أن الجمهور استمتع بالفريق، اليوم كانت أفضل مباراة بالنسبة لنا.

وواصل: لم نفتقد للخبرة بل افتقدنا للكفاءة، غير معقول أن نخلق هذه الفرص ضد ريال مدريد ولا نستغلها، علينا تحسين هذا الجانب.

وعن المتسبب في الهدف الثاني للريال ، قال تين هاج: أعتقد أن هذا كان خطأ الحارس أونانا ، لكن يجب أن أراه مرة أخرى.

وعن فينيسيوس جونيور ، قال تين هاج: لقد أظهر فينيسيوس جودته للجميع بوضوح، إنه لاعب رائع.