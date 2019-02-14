شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة تكسير عظام بين الداخلية والجونة على ستاد كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الداخلية نظيره الجونة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، الخميس، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة تستحق لقب تكسير عظام فى ظل الموقف المتقارب للفريقين فى جدول ترتيب الدوري .

وخسر الداخلية من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة خسر الجونة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ذات الجولة .

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 29 هدف فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويفتش علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية عن النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري للعودة لنغمة الانتصارات من جديد بينما طالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بالتركيز من أجل العودة للغردقة بالنقاط الثلاث لإكتساب دفعة معنوية للهروب من مراكز القاع .