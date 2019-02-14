شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يغلق ملف الكونفدرالية فى الزمالك استعدادا لموقعة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، بداية من اليوم الأربعاء، ملف الكونفدرالية بعد الانتهاء من مواجهة نصر حسين داي الجزائرى التى أنتهت بالتعادل 1/1، خاصة إن الفريق لديه مواجهة قوية في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل أمام إنبي في الجولة الثانية والعشرين من منافسات البطولة ويسعي الأبيض خلالها لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل مواصلة تعزيز انفراد الفريق الأبيض بصدارة البطولة خاصة إن لقب الدوري بعد أكبر الأهداف التي تسعي إدارة النادي لتحقيقها هذا الموسم بجانب المنافسة علي لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة الزمالك وإنبي، استعادة الأبيض محليا لخدمات الثنائي محمود كهربا وطارق حامد بعد رفع الإيقاف عنهما بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بالدوري أمام النجوم للإيقاف ثم تواجدا مع الفريق الأبيض أمام نصر حسين داي وسوف يتواجد الثنائي بشكل طبيعي في التشكيل الأساسي للزمالك أمام إنبي خاصة إنهما من العناصر الأساسية للفريق هذا الموسم وتسببا في تحقيق العديد من الانتصارات للأبيض في بطولة الدورى.