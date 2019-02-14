ملف الأربعاء.. رأي جروس في تعادل فريقه.. هدية أتليتكو للزمالك.. و 5 اختبارات لمدرب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الرياضية التي نستعرضها في التقرير التالي:
جروس: الزمالك يعاني من ضغط المباريات.. ولم نستغل الفرص أمام حسين داي
بوطيب يحرز أول أهدافه بقميص الزمالك في مرمى حسين داي
بالفيديو: تعادل قاتل.. نصر حسين داي يُعاقب الزمالك على إهداره الفرص
مدافع البايرن يوضح.. كيف يستعد لإيقاف محمد صلاح؟
بترو أتليتكو يُهادي الزمالك قبل مباراته أمام نصر حسين داي
طاقم حكام صربي لإدارة مباراة بيراميدز وسموحة
آل الشيخ يثير الجدل بتصريح جديد: "هنلعب ولا إيه"!
خطوة جديدة.. ناجي يوضح موقفه من شائعات انضمام صلاح إلى يوفنتوس
تقرير.. عودة الإسماعيلي لإفريقيا قد تضع اتحاد الكرة في أزمة جديدة
الكاف يعلن موعد مباراتي الإسماعيلي أمام قسنطينة بالأبطال
موقع نيجيريا: لاعب الأهلي سيكون مفاجأتنا أمام مصر
تقرير.. قبل مهمته الأولى.. دياز أمام 5 اختبارات مع بيراميدز
موقع أمريكي: قطر اخترقت حسابات حارس الأهلي ومدافع الزمالك
مصدر يكشف لمصراوي.. هل يتفاوض يوفنتوس مع محمد صلاح
الفحص الطبي يحدد موقف سعد سمير من مباراة الإنتاج بالدوري
الخليج 365 يكشف .. سبب أزمة لاسارتي في مؤتمر مباراة سيمبا (فيديو)
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