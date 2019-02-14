بالفيديو. مسئول بيراميدز يتهم نائب رئيس اتحاد الكرة بارتكاب اعتداءات جسدية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتهم أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بارتكاب اعتداءات لفظية وجسدية، دون الإشارة إلى ماهيتها.

وبث مسئول بيراميدز مقطعاً مرئياً عبر "فيس بوك" لتوجيه رسالة إلى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال فيه:"لقد هاجمني شوبير بشكل شرس، وقال أنني دخيل، وأقوم بتصفية الحسابات لأسباب شخصية".

وأضاف عفيفي:"لست بصدد سرد تاريخ كامل من قيامه (شوبير) بتصفية الحسابات الشخصية، والاعتداءات اللفظية والجسدية في حق أبناء أعضاء الوسط الرياضي، لن أفعل ذلك".

وتابع مسئول بيراميدز:"كنت وما زلت أعتبر شوبير رائداً للإعلام الرياضي، لكن مواقفه شيء أخر، وأعرف جيداً لماذا هاجمني، فهو يريد صنع ستار دخان لإخفاء حرجه من الرد على سؤال مُعين".

وأوضح عفيفي:"ما هو موقف شوبير من تحديد اتحاد الكرة يوم 28 فبراير الجاري لخوض الأهلي مباراته ضد بيراميدز في كأس مصر؟"، مضيفاً:"جمهور الأهلي ينتظراً موقفاً لن يأتي من شوبير".

وأنهى عفيفي:"بالتأكيد فكّر شوبير في (الغلوشة) على السؤال، فبدلاً من التراشق مع رئيس الزمالك الذي يعرف رد فعله جيداً، أو أبو ناصر (تركي آل الشيخ) والذي جرب نتيجة ذلك معه من قبل، قرر أن يختارني أنا، لكنني لن أنجرف في الدخول معه في أزمة جديدة، وأطالبه بالرد على السؤال".





اتهم أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بارتكاب اعتداءات لفظية وجسدية، دون الإشارة إلى ماهيتها.