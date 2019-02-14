رياضة | فرمان لاسارتي يقرب الأهلي من التعاقد مع صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان لاسارتي يقرب الأهلي من التعاقد مع صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق الكرة بالنادي الأهلي من التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعى النادي الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة عامر عامر في الميركاتو الصيفي بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر. وعرض النادي الأهلي على الإنتاج الحربي انتقال علي لطفي حارس الفريق الأحمر لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع دفع مقابل مادي لحسم صفقة عامر عامر رسمياً في الميركاتو الصيفي. ووافق مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل علي لطفي عن الفريق في نهاية الموسم الجاري من أجل حسم صفقة عامر عامر بشكل رسمي.

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