رياضة | رغم إخفاقه في أول جولتين.. كيف يتأهل الزمالك كـ"أول" مجموعته بالكونفيدرالية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم إخفاقه في أول جولتين.. كيف يتأهل الزمالك كـ"أول" مجموعته بالكونفيدرالية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك تعادلًا مخيبًا علي ملعبه ووسط جمهوره أمام فريق نصر حسين داي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، علي استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل خالد بوطيب هدف الزمالك في الدقيقة 14، وتعادل فوزي يايا لبطل الجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

** ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

1- نصر حسين داي 4 نقاط.

2- جورماهيا 3 نقاط.

3- بيترو اتليتكو 3 نقاط.

4- الزمالك 1 نقاط.

** مباريات الزمالك المتبقية بالمجموعة:

- 24 فبراير .. الزمالك × بترو أتليتكو

- 3 مارس .. بترو أتليتكو × الزمالك

- 10 مارس .. الزمالك × جور ماهيا

- 17 مارس .. نصر حسين داي × الزمالك

وعلي الرغم من تعثر الزمالك في أول جولتين في دور المجموعات، بالخسارة أمام جور ماهيا 4-2 في الجولة الأولي، والتعادل 1-1 مع نصر حسين داي بالجولة الثانية، إلي أنه يستطيع التأهل لدور الثمانية كـ"أول" مجموعته.

ويحتاج الزمالك للفوز في مبارياته الأربعة المتبقية بالمجموعة والوصول للنقطة 13 للتأهل لدور الثمانية "متصدرًا" لمجموعته دون النظر لنتائج باق المباريات، حيث أن الفريق الوحيد الذي يستطيع التساوي معه في النقاط فريق نصر حسين داي الجزائري، وسيتفوق عليه الأبيض بفارق المواجهات المباشرة بينهما.