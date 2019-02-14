رياضة | راموس: كرة القدم ستصبح أكثر عدلاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: كرة القدم ستصبح أكثر عدلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سيرخيو راموس نجم ريال مدريد بتقنية الفيديو وأكد أن كرة القدم ستصبح أكثر عدلا وذلك عقب الفوز على آياكس الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة : "لقد قمنا بالفعل بعملنا هنا، الآن هو دورهم ليعانوا في ملعبنا أمام جماهيرنا".

وأضاف :" ليس من السهل لعب 600 مباراة مع فريقي، أتمنى ان يكون هناك المزيد من المباريات. كل يوم أستيقظ مع فكرة تمثيل هذا الفريق كقائد".

وتابع : "أنا أدافع عن تقنية الفيديو ومع مرور الوقت كرة القدم ستصبح أكثر عدلاً. أحياناً تكون مضرة لنا لكن اليوم قامت بألغاء هدف مهم".

وأردف قائلا : "لقد قاموا بتطبيق الضغط العالي ولم يكن لدينا وقت لأستقبال الكرة من الخلف. لقد بحثنا عن تمريرات طويلة لكسر الخطوط".

واستطرد قائلا : "نحن عملنا معاً واستفدنا من نقاط ضعف الخصم. لقد سجلنا هدفين، يجب أن نعلم كيف نقوم بقراءة المباراة وفعلنا هذا".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً : "يجب تهنئة الجماهير والفريق الذي قَدّم كرة قَدّم جيّدة جداً والكثير من الشخصية".